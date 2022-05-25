«Доллар скукоживается»: Путин призвал увеличить командировочные Путин заявил, что доллар «скукоживается», поэтому командировочные нужно пересчитать

Владимир Путин / Фото Kremlin

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, трансляцию которого вел телеканал «Россия-24», заявил, что командировочные в валюте нужно пересчитать, поскольку «доллар скукоживается». Глава государства поручил также пересмотреть выплаты военным.

Доллар скукоживается. Рубль укрепляется. Поэтому нужно все пересчитать и осуществить эти выплаты, — заявил Путин.

Глава государства призвал увеличить выплаты воeнным и семьям военнослужащих за границей, находящихся на cоцобеспечении. По его словам, все эти выплаты приравнены к курcу доллара.

В начале дня 25 мая курс евро по отношению к российской валюте упал ниже 58 рублей впервые с июня 2015 года.

Экономист Константин Селянин ранее заявил, что позиции рубля на бирже неминуемо пойдут на спад, это будет происходить по мере ослабления ограничений Центробанка. По мнению эксперта, меры регулятора, введённые в начале спецоперации, постепенно утрачивают свою значимость. К концу 2022 года курс может достигнуть 76 рублей за доллар и примерно 82 рубля за евро, заявил он.