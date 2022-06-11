«Доллар потонет»: турки восхитились ответом Владимира Путина Европе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Читатели турецкой газеты En Son Haber поддержали решение России перевести оплату за газ в рубли. Они оставили десятки комментариев о том, что российский президент Владимир Путин — очень умный человек, он подает пример всему миру и сможет сокрушить незыблемый ранее доллар.

Браво, Путин... Сокруши доллар... Подай пример... За тобой последуют остальные, — написал один из пользователей.

Некоторые пользователи написали о том, что в мире должен господствовать не только один американский доллар, нужно повысить значимость других валют. Комментаторы считают, что после решения об оплате российского газа рубль прочно войдет в жизнь граждан не только в Турции, но и по всему миру.

Ранее западные страны решили ввести новые рестрикции против России на фоне спецоперации на Украине. На минувшей неделе в Евросоюзе утвердили шестой пакет санкций. Среди прочего в нем указано, что поступательно будет вводиться эмбарго на импорт российской нефти. Однако пока запрет распространяется только на морские поставки и не затрагивает трубопроводную нефть.