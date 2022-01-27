Долго запрягали: власти ФРГ обвинили Telegram в потакании радикалам

Созданный командой российского Интернет-предпринимателя Павла Дурова проект мессенджера Telegram, похоже, обладает какой-то врожденной способностью наживать себе врагов на уровне властей тех стран, где он пользуется популярностью. Еще не успела забыться сага о том, как Дуров играл в кошки-мышки с Роскомнадзором, как Telegram впал в немилость у властей Германии. В ФРГ его обвиняют в том, что мессенджером активно пользуются разного рода экстремисты, а администраторы компании смотрят сквозь пальцы на высказывания, сеющие рознь и ненависть.

Власти ФРГ угрожают наложить запрет на использование мессенджера Telegram на территории страны, если команда Павла Дурова не предпримет решительных шагов по очистке Телеграм-каналов от информационного «мусора», нарушающего германское законодательство. В первую очередь речь идет о введении премодерации частных сообщений с целью отслеживать и не пропускать в каналы такие из них, которые согласно законам ФРГ рассматриваются как пропагандирующие экстремистские взгляды.

Таковыми, согласно требованиям властей, является пропаганда расовой, этнической, религиозной и прочих вариантов социальной ненависти, а также распространение всякого рода теорий заговора.

Власти ФРГ обратили внимание на мессенджер из-за того, что его активно используют противники вакцинации от корнавируса, но администраторы Telegram упорно игнорируют требования не пропускать либо удалять подобное содержимое.

Telegram, арбалеты и прочее оружие

В обстановке, когда Бундестаг не первую неделю обсуждает, должна ли вакцинация стать в Германии, по примеру соседней Австрии, обязательной (а не добровольной, как до сих пор), подобная позиция владельцев месенджера расматривается в Берлине как прямое потакание «антиваксерам», если не вообще как подрывная пропаганда.

Немецкие власти также подозревают, что различные экстремистские группировки используют Telegram для координации своих акций протеста, которые не прекращаются в Германии уже много месяцев и часто заканчиваются акциями насилия в отношении полиции и добропорядочных граждан.

Отдельные экстремистские группировки в Германии доходят до отправки через Telegram угроз расправы над теми или иными государственными чиновниками. Такую угрозу, например, в декабре минувшего года получил канцлер земли Саксония Микаел Кречмер (он представляет партию ХДС).

Антиваксеры левацкого толка, сгруппировавшиеся в Телеграм-канале Dresden Offlinevernetzung (на сегодня в нём 61 участник), обвиняют его во введении в Саксонии принудительной вакцинации и ограничений для непривитых жителей на посещение общественных мест. В частности, гнев на свою голову саксонский канцлер вызвал отменой традиционных Рождественских ярмарок.

Шеф земельной полиции Саксонии Том Бернхардт подозревает, что судя по ранее общедоступной в Телеграм-каналах информации, у некоторых членов экстремистских группировок может быть на руках незарегистрированное оружие, в частности арбалеты.

Администратор канала Dresden Offlinevernetzung под именем (или ником) Даниэль Менге прямо говорит в этой аудиозаписи: «Надеюсь, я смогу найти еще несколько патриотов, готовых применить оружие в случае необходимости».

Такой призыв вынудил Микаела Кречмера обратиться к федеральным властям за помощью.

Угрозы в адрес госчиновников, учёных, журналистов недопустимы. Мы не будем это терпеть. Мы будем преследовать тех, кто так угрожает, со всей решительностью,— заявил глава Саксонии.

Федеральный канцлер Олаф Шольц также предупредил в среду, выступая в Бундестаге, что правительство не намерено закрывать глаза на то, что «крошечная горстка распоясавшихся экстремистов пытается следовать своей воле всё наше общество». На сегодня без малого 74% немцев прошли как минимум две фазы вакцинации от Covid-19. Еще 51,3% вакцинировались по третьему разу.

После такого предупреждения администраторы канала Dresden Offlinevernetzung убрали всю свою переписку в приват, однако старые записи и аудиофайлы остаются общедоступными в Интернете. Власти ФРГ уверены, что радикалы и не думают прекращать свою активность, просто они решили не афишировать её публично.

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Наш мессенджер с краю

В назревающем конфликте между немецкими властями и компанией Павла Дурова очень сложно занять четкую позицию в пользу одной из сторон, подтвердил в беседе с NEWS.ru эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров.

С одной стороны, можно понять власти Германии, как и любой другой страны. Они пытаются переложить на модераторов Интернет-ресурсов ту работу, которую они не в состоянии выполнять сами, в силу нехватки ресурсов или отсутствия технологической возможности. Но, с другой стороны, можно понять и Дурова, психология которого сформировалась в 1990-х — в ту эпоху, когда Интернет был населён в основном идейными борцами за свободу от государства, и никто не предполагал, что туда валом повалят экстремисты разных мастей и просто безмозглые люди. Игорь Бедеров гендиректор компании «Интернет-розыск» гендиректор компании «Интернет-розыск»

Саксонская полиция сейчас начала расследование в отношении шести членов дрезденского Телеграм-канала, сообщения которых вызывают у властей наибольшую тревогу по поводу готовности этих людей перейти от разговоров в Телеграм-чатах к реальным насильственным действиям.

Всего, по подсчетам немецких экспертов, в стране число активных участников радикальных группировок (то есть тех, кто готов действовать не только сидя за компьютером, но и оффлайн) может достигать 20 тысяч человек.

Политика же Telegram, прописанная в пользовательском соглашении с 2013 года, прямо декларирует, что сам мессенджер не осуществляет никакой цензуры, и только сами пользователи решают, нарушает то или иное сообщение правила данного сообщества (канала). Это никак не может нравиться никакому государству, которое не привыкло к подобному «анархо-синдикализму».

Однако с точки зрения создателей мессенджера они никак не могут вмешиваться в активность его пользователей. Запретить кому-то общаться в Telegram по причине частных политических взглядов пользователя—это примерно то же самое, как запретить ему говорить по телефону, поскольку и то, и другое — только инструмент.

Простейшая аналогия – возьмем нож. Им можно картошку чистить, а можно человека зарезать. Означает ли это, что производитель ножей должен «модерировать» их продажу исходя из намерений покупателя? — говорит Бедеров.

При этом, обращает внимание эксперт, у властей ФРГ нет претензий к похожему инструменту общения – мессенджеру What'sApp. Причина в том, что американский сервис не предоставляет пользователям той степени анонимности, какую даёт его российский конкурент: регистрацию в What’sApp невозможно совершить без сообщения своего номера телефона. Кроме того, владелец этого мессенджера, Facebook, активно сотрудничает со спецслужбами США и других стран разведсообщества Five Eyes.

Берлин предлагает давить на Telegram и со стороны Брюсселя, так как в ФРГ нет официального представителя мессенджера. Ранее власти Германии направили запрос и в Абу-Даби (ОАЭ), где зарегистрирована штаб-квартира Telegram.