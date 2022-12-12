Долетят ли американские беспилотники до Москвы

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БПЛА MQ-9 Reaper

Влиятельная The Times сообщила, что, мол, американские власти дали «добро» своим украинским подопечным на нанесение ударов беспилотниками вглубь российской территории. Понятно, что такие утечки делаются не просто так. С одной стороны, это вклад в ведущуюся против нас психологическую войну в надежде усилить общественное напряжение в губерниях, далеких от театра военных действий. Такая информация может служить дополнительному раскачиванию ситуации в российском тылу, на что за океаном делают решающую ставку. С другой, такой как бы неофициальный вброс — еще и аргумент на разного рода закулисных торгах и переговорах.

На деле же все это свидетельствует о том, что за океаном опасаются коренного перелома в проведении СВО, а потому ищут дополнительные факторы отвлечения сил и средств нашей армии от тех секторов на линии соприкосновения, где положение украинских боевиков крайне серьезное. Заодно становится очевидно, что хвастливые заявления киевских властей о создании местными техническими гениями беспилотников с радиусом действия более тысячи километров — чистой воды блеф. Аппараты типа тех, что атаковали наш аэродром в Энгельсе, явно англосаксонского происхождения, а потому именно Вашингтон и контролирует их применение по собственному усмотрению.

Как мы помним, после нападения на аэродром, где базируется стратегическая авиация, в Киеве раздавались призывы нанести удар в сердце России — по Москве. Тем более что после ухода наших частей из-под Чернигова радиус действия новых получаемых украинцами беспилотников вполне позволяет попробовать и такую атаку, которая имела бы большой резонанс в мире. Нельзя забывать еще об одной вещи: такие атаки имеют своей целью не только нанесение России возможного ущерба, но еще и прощупывание систем ПВО, выявление их реальных возможностей. Недаром же в момент полета БПЛА к Поволжью недалеко от наших границ были замечены натовские самолеты дальней радиолокационной разведки.

Фото: U.S. Air Force/via Global Look Press Самолет-разведчик E-3 Sentry

В целом же все новые утечки об американском одобрении ударов по нашим тылам представляются запоздалой попыткой «догнать» давно устоявшуюся реальность, в которой беспилотники коллективного противника постоянно сбиваются то на подлете к Севастополю, то уже где-то в Ростовской области.

Как говорится, если не бьем мы, то бить начинают по нам. И затягивание спецоперации дает больше возможностей нашим противникам. Редкие же удары по энергообъектам Украины не меняют решающим образом положение дел на фронте и служат предлогом для выпрашивания Зеленским новых более совершенных систем ПВО.

Тем не менее утечка в The Times — стимул для принятия срочных мер противодействия. В первую очередь придется, видимо, постоянно держать в воздухе наши самолеты дальней радиолокационной разведки А-50 и А-50у, которые считаются очень эффективными для обнаружения на больших расстояниях низколетящих целей. Заодно это серьезный экзамен для наших систем С-400 и С-500.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Зенитно-ракетная система С-400

А что касается проведения самой СВО, то придется снимать белые перчатки и начинать воевать по-натовски. Когда укрепрайоны противника не штурмуют пехотой с танками, а в предварительном порядке сносят артиллерией, залпами РЗСО, зарядами и бомбами объемного действия и нашими «Солнцепеками». А уж потом зачищают с минимальными потерями. Как шутят, вечер явно перестает быть томным.