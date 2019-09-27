https://static.news.ru/photo/d8881e64-e172-11e9-b02b-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Три комитета палаты представителей США запросили у Майкла Помпео, госсекретаря, документы по Украине. Об этом говорится в опубликованных на сайтах комитетах заявлениях.

Письмо Помпео направил председатель комитета по иностранным делам Элиот Энгель, председатель комитета по разведке Адам Шифф, его поддержал председатель комитета по надзору и реформам Элайджа Каммингс. Речь идёт о документах, которые Помпео отказывался предоставлять в течение нескольких недель, пишет РИА Новости .

Комитеты в данный момент проводят расследование «масштабов того, насколько президент Трамп поставил под угрозу национальную безопасность, оказывая давление на Украину для вмешательства в наши выборы 2020 года», говорится в заявлении.

Ранее News.ru сообщал, что госсекретарь США Майкл Помпео подтвердил, что он и президент Дональд Трамп не имеют никакого отношения к отказу выдать визы части российской делегации на Генассамблее ООН. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главой американской дипломатии.