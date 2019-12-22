https://static.news.ru/photo/084e5966-24f2-11ea-ac85-fa163e074e61_660.jpg Александр Винник Фото: Юрий Малинов/ТАСС/Global Look Press

Греция готовит документы для экстрадиции россиянина Александра Винника в США, согласно постановлению Министерства юстиции страны.

В послании министра говорится о поручении подготовить «акт передачи и обеспечить его передачу полицейским из США», а после этого России, сообщает РИА Новости.

Напомним, Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу.

Ранее NEWS.ru писал, что Александр Винник объявил голодовку в связи с тем, что Минюст Греции принял решение о его экстрадиции во Францию.