Греция готовит документы для экстрадиции россиянина Александра Винника в США, согласно постановлению Министерства юстиции страны.
В послании министра говорится о поручении подготовить «акт передачи и обеспечить его передачу полицейским из США», а после этого России,
Напомним, Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу.
Ранее NEWS.ru писал, что Александр Винник объявил голодовку в связи с тем, что Минюст Греции принял решение о его экстрадиции во Францию.
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