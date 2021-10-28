Доктор Комаровский заявил, что не предаст русский язык

Известный украинский доктор и телеведущий Евгений Комаровский в интервью «Украинской правде» заявил, что не предаст русский язык. Таким образом он высказал своё отношение к нарушению прав русскоязычного населения на Украине.

Я не предам [русский] язык своих родителей и язык, на котором я признавался в любви. Я не могу это сделать. Мне больно, что в Верховной раде можно говорить очевидную ложь, но нельзя говорить на русском языке, — цитирует его издание.

Более того, по словам Комаровского, если на украинском можно откровенно врать, это «унижение великого украинского языка». Также он считает, что не имеет значения, на каком языке говорит президент, главное, чтобы он был «отцом для нации».

Закон о государственном языке вступил в силу на Украине в июле 2019 года. Документ был принят Верховной радой, а подпись под ним поставил предыдущий президент страны Пётр Порошенко. Согласно документу, все культурные мероприятия в стране должны проводиться только на государственном языке. Для телеканалов установлена квота в 90% для передач на украинском языке.

Ранее украинская писательница Лариса Ницой обвинила Россию в том, что она «стырила» название русского языка у Украины. По её словам, язык, на котором говорят в РФ, следует называть московским, так как это его «исторически правильное название». Писательница также добавила, что саму Россию нужно называть Московией.