В интервью «Украинской правде» известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский использовал его для пиара на президентских выборах 2019 года. Специалист отметил, что он надеялся на порядочность Зеленского, но он ничем не отличается от остальных политиков.

Я надеялся, что человек, с которым у меня были дружеские отношения, станет исключением. Но он исключением не стал. Он использовал меня исключительно для пиара в той ситуации, — поделился Комаровский.

Он добавил, что он предлагал стать советником президента, но команде Зеленского, по словам доктора, не нужен был его опыт, а лишь его узнаваемость. На вопрос, собирается ли он во власть, Комаровский ответил отрицательно. Он заявил, что в стране создали условия, при которых ему не хочется идти во власть. Он уточнил, что речь идёт о запрете русского языка.

Ранее украинский политический эксперт Андрей Головачёв заявил, что война в Донбассе неизбежна. Как считает эксперт, применение ударного беспилотного летательного аппарата турецкого производства против самопровозглашённых ДНР и ЛНР вызвало всплеск эйфории и взрыв патриотизма в Киеве.