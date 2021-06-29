Доказана эффективность смешивания вакцин от коронавируса

Исследователи Оксфордского университета доказали, что комбинированное использование доз вакцин от коронавируса AstraZeneca и Pfizer/BioNTech приводит к формированию иммунитета к COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg.

Испытания проводились на 800 добровольцев старше 50 лет. Им вводили две дозы вакцины от разных производителей с интервалом в четыре недели. Оказалось, что это давало иммунный ответ от коронавируса. При этом если первым вводился препарат AstraZeneca, то титр антител оказывался выше.

Испытания, проведённые в Оксфордском университете в рамках исследования Com-COV, показали, что смешанное применение вакцин Pfizer и AstraZeneca привело к генерации уверенного иммунного ответа против COVID-19, — говорится в сообщении.

Теперь учёные будут проводить исследования в комбинации этих вакцины, но дозы будут введены с интервалом в 12 недель.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) признало тромбоз побочным эффектом вакцинации AstraZeneca. Европейский регулятор при этом подчёркивает, что тромбоз является «крайне редким». В ЕМА порекомендовали продолжить использование препарата, поскольку преимущества превышают риски.