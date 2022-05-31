Нездоровые игры: про вспышку обезьяньей оспы знали заранее Мюнхенская конференция по безопасности еще весной 2021 года провела «стратегические игры» — имитацию новой эпидемии. Конспирологи заподозрили неладное

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Сенсационную новость разнесли немецкие СМИ. Оказывается, еще в марте 2021 года Мюнхенская конференция по безопасности (глобальный экспертный форум, финансируемый правительством ФРГ) вместе с американской НКО «Инициатива по сокращению ядерной угрозы» (Nuclear Threat Initiative) провели стратегические игры (Planspiele), смоделировавшие эпидемию оспы обезьян в мировом масштабе. Сценарий был написан и того раньше — летом 2020-го. Сторонники теорий заговора, явно заскучавшие на фоне улучшения ситуации с ковидом, немедленно оживились. Мол, нынешняя вспышка редкой тропической болезни по всему миру была искусственно создана мировым закулисьем. Организаторы игр, о существовании которых не подозревали даже многие участники Мюнхенской конференции, разумеется, все отрицают.

Совпадение? Не думают!

Необычный штамм обезьяньей оспы стремительно перерастает в глобальную смертельную эпидемию. Напасть вызвана атакой террористов, выкравших вирус из некой биолаборатории, которая недостаточно хорошо охранялась. Печальный итог: три миллиарда заболевших и 270 миллионов погибших за 18 месяцев по всему миру. Вот краткое содержание сценария игры, которая до сих пор держалась в секрете, сообщает телеканал Tagesschau. Эта секретность только подогрела интерес к тому, чем же занимаются почтенные эксперты на полях мероприятий, подобных Мюнхену.

Увидела новость в немецких СМИ и очень удивилась. Мне никогда не приходилось участвовать в подобных играх. Честно говоря, я даже не подозревала о том, что они проводятся, — поделилась с NEWS.ru специалист по кибербезопасности, регулярно приезжавшая на Мюнхенскую конференцию как участница из РФ.

Лабораторные исследования Shutterstock

Организаторы признают: в проект «было вложено очень много денег, усилий и времени, чтобы все выглядело как можно более реалистично». Как выяснилось, подобные игры-модели Мюнхенская конференция проводит регулярно, не посвящая в них широкую общественность.

Есть сотни тысяч стратегических игр, о которых никто никогда не узнает. А всё потому, что проигрываемые сценарии не имеют ни малейших шансов воплотиться в жизнь, — рассказал в интервью газете Die Welt вице-шеф Мюнхенской конференции по безопасности Бенедикт Франке. — Но некоторые из них настолько реалистичны, что порой «выстреливают». Только это не значит, что мы спровоцировали реальное происшествие. Здесь нет никакой причинно-следственной связи.

Примечательно, что участники не примеряют на себя вымышленные роли, но играют самих себя в чрезвычайных обстоятельствах. По словам господина Франке, вот уже много лет они проигрывают вероятные (или даже невероятные) кризисные сценарии вместе с «авторитетнейшими организациями по всему миру». Речь идет не только о ситуациях, связанных с пандемиями.

Что будет, если в какой-то части Германии отрубят Интернет? А если злоумышленники заминируют Босфор или Гибралтар? Мы пытаемся смоделировать конкретные ситуации, чтобы выяснить, насколько Германия, ЕС или другие наши партнеры к ним готовы, — пояснил Франке.

В тот раз эксперты хотели «выявить критические пробелы в надзоре за биотехнологиями, которые могут привести к случайному или преднамеренному злоупотреблению с потенциально катастрофическими глобальными последствиями». Поиграть в оспу обезьян решили случайно, но попали в точку. Самое примечательное, что воображаемая эпидемия должна была прийтись на май 2022-го. К счастью, на деле все вышло не столь апокалиптично, как на бумаге.

Тот факт, что в нескольких странах действительно произошла вспышка оспы обезьян, — чистое совпадение, — утверждает вице-президент Nuclear Threat Initaitive Джайме Яссиф, курирующая программу глобальной биологической безопасности.

Там, где серый носорог пролетел черным лебедем

Что-то уж слишком много совпадений, говорят поборники теорий заговора. Они припоминают, как в октябре 2019 года американский Университет Джонcа Хопкинса, Всемирный экономический форум и фонд Билла и Мелинды Гейтсов (которых не проклял только ленивый конспиролог) провели в Нью-Йорке пандемические учения «Событие 201». Энтузиасты пофантазировали насчет нового коронавируса, который передается от летучих мышей к свиньям и далее к человеку. И вот через несколько месяцев человечество накрыла известная пандемия.

На примере такой редкой болезни, как оспа обезьян, мы как раз и хотели понять, как человечество прошляпило ковид, где мы недоглядели. Но мы и раньше разыгрывали сценарии с острыми респираторными вирусами. В Эболу тоже играли. Оспа обезьян показалась нам тогда удачным выбором. Время показало, что это было не впустую, — заключил вице-шеф Мюнхенской конференции.

Лабораторные исследования Shutterstock

Там, где профанам мерещатся всевозможные криптосимволы и масонские знаки, для посвященных это всего лишь азбука прогностической экспертизы. На языке современных авгуров «серый носорог» — метафорическое обозначение событий, которые «весьма вероятны, но не способны нанести большой вред обществу». А вот «черным лебедем» именуются катаклизмы, что обрушиваются на человечество внезапно и приводят к серьезным последствиям, которые крайне сложно просчитать заранее.

Вопрос в том, в какие игры человечество будет играть дальше. На днях главы минздравов стран «семерки» с энтузиазмом моделировали эпидемию воображаемой «леопардовой оспы», которой даже не существует в природе. На полном серьезе министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах и его коллеги рассуждали, как предотвратить болезнь, которая «передается человеку при укусе леопарда», хотя кто этих укушенных видел?

А вот что по-настоящему тревожно: испанские врачи бьют тревогу из-за вспышки острого гепатита неизвестного происхождения. В основном он поражает детей младше 10 лет. С 5 апреля по 26 мая ВОЗ зафиксировала уже 650 подтвержденных случаев по всему миру. Но об эпидемии говорить пока не приходится.