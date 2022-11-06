Доходы Азербайджана от месторождения Шахдениз выросли более чем в 2,5 раза

Фото: Allexander Makarov/Russian Look/Global Look Press

Нефтяная платформа в Каспийском море

Доходы Госнефтефонда Азербайджана от газоконденсатного месторождения «Шахдениз», которое находится в Каспийском море, выросли более чем в 2,5 раза в этом году. Они составили $1209 млн, говорится в сообщении фонда.

В январе-октябре текущего года доходы, полученные ГНФАР с газоконденсатного месторождения (от продажи газа и конденсата) «Шахдениз», составили 1 209 миллионов долларов США, что в 2,6 раза больше в годовом соотношении, — сказано в сообщении.

Общие доходы Госнефтефонда республики от продажи конденсата с месторождения, по данным организации, составили $328 567 тысяч, что составляет рост в 2,4 раза.

В проекте «Шахдениз» участвуют компании BP (оператор — 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), «Лукойл» (10%), NICO (10%) и TPAO (19%). Договор о долевом распределении добычи с указанного месторождения был подписан и ратифицирован в 1996 году.

Ранее заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов заявил, что никаких проблем по взаимодействию с ЛУКОЙЛом после введения санкций и начала спецоперации России на Украине нет. По его словам, примером может стать участие в различных проектах Ирана, который много лет находится под западными санкциями. В частности, речь идет о месторождении «Шахдениз».