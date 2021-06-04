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Догузова: Ростуризм ожидает позитивных новостей от Турции

22:24, 04 июня 2021
Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала сложившуюся ситуацию с поездками в Турцию. По её словам, на сегодня в стране наблюдается улучшение ситуации с коронавирусом и ведомство ожидает позитивных новостей о запуске турпоездок на самое популярное у россиян направление, пишут «Известия».

Догузова рассказала, что на сегодня основные долги образовались из-за закрытия Турции, на курорты которой чуть более миллиона россиян купили туры или внесли предоплату.

И цифра этих предоплат составляет 30 млрд рублей, по сути, это вот то единственное массовое наиболее популярное направление, по которому сейчас образовался такой большой долг, — пояснила руководитель федерального агентства.

Глава Ростуризма добавила, что ведомство внимательно отслеживает этот вопрос, постоянно его обсуждает, так как речь, в первую очередь, идёт о россиянах, которым надо дать возможность съездить отдохнуть в Турцию.

И в этом смысле мы полностью за свободу передвижений, если это не угрожает здоровью граждан, — добавила Зарина Догузова.

Как сообщалось ранее, Турция в результате ограничения авиасообщения с Россией потеряет более двух миллиардов долларов (146,5 миллиарда рублей). Руководитель Ассоциации туроператоров и отельеров южного Эгейского моря Бюлент Бюльбюльоглу понадеялся на то, что туристический поток к июлю возобновится.

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