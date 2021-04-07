«Догоняйте»: МИД РФ ответил Пентагону по ситуации на украинской границе

https://static.news.ru/photo/2d427b62-9846-11eb-8127-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В МИД РФ иронично отреагировали на заявление представителя Пентагона Джона Кирби о присутствии россиян на украинской границе. Тот ранее выразил недоумение этим фактом, отметив, что ему «непонятно, что они там делают».

Нам давно полностью понятно, что вам полностью многое непонятно. Догоняйте, — говорится в официальном Telegram-канале российского ведомства.

Кирби заявлял, что США не вполне понимают намерения Москвы в связи с перемещениями военных на границе с Украиной. По его словам, Россия должна более чётко обозначить данные действия.

При этом представитель Пентагона не стал отвечать на вопрос о том, считают ли в Белом доме, что российские войска могут присутствовать в Донбассе. Он пояснил, что старается избегать обсуждения подобных тем.

Как ранее писал NEWS.ru, первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Соединённые Штаты не намерены оказывать существенную поддержку Киеву и при первой возможности скинут Украину «под танки». Сенатор оценил высказывания представителей Запада о том, что Штаты готовы наращивать военный потенциал Украины. По его мнению, в реальности подобного ждать не стоит.