https://static.news.ru/photo/146248c0-dd17-11e9-b591-fa163e074e61_660.jpg Игорь Додон Фото: presedinte.md

Президент Молдавии Игорь Додон выступит на Генеральной Ассамблее ООН в США, куда он направился с рабочим визитом. На своей странице в Facebook молдавский лидер рассказал, что его пребывание продлится неделю, а в Нью-Йорке у него запланирован ряд мероприятий.

Главным из них Додон назвал выступление с трибуны ГА ООН. Президент Молдавии намерен рассказать о достижениях страны, а также об особенностях внутренней и внешней политики Кишинёва.

Буду говорить ... о перспективах урегулирования приднестровского конфликта и многом другом, — написал Додон.

Молдавский лидер при этом назвал поездку одной из важнейших в этом году с точки зрения реализации курса на взвешенную внешнюю политику.

В Нью-Йорке у меня будут двусторонние встречи с несколькими иностранными лидерами, представителями американского руководства и бизнес-кругов, — отметил Додон.

20 сентября президент Молдавии сообщил журналистам, что правительство страны достигло с «Газпромом» предварительной договорённости по продлению поставок газа на территорию республики, писал News.ru.