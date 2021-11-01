Додон рассказал об увеличении тарифа на газ в Молдавии

Бывший президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что тариф на газ для рядовых потребителей может вырасти в стране минимум в два раза. За этим автоматически последует рост цен на продукты и услуги, отметил политик в эфире телеканала Prime.

Наши специалисты, которые провели расчёты, исходя из имеющейся информации, считают, что тариф может вырасти минимум в два раза, сейчас мы платим 4,3 лея (25 центов), но можем платить от 8 до 13-14 леев (45-80 центов). Это очень много, я думаю, что это высокая цена, которую сложно будет платить потребителям, это создаст проблему для производителей и вызовет рост цен на всё, — подчеркнул экс-президент.

При этом он назвал контракт, который правительство Молдавии заключило с «Газпромом», хорошим в существующих условиях. Он мог быть ещё лучше, если бы Кишинёв начал обсуждать условия его продления не в середине сентября, а в августе, считает Додон.

По его мнению, теперь власти должны уделить внимание механизмам компенсации для социально уязвимых категорий граждан.

Ранее стало известно, что власти Молдавии договорились с «Газпромом» о продлении газового контракта на пять лет. Об этом сообщило Мининфраструктуры республики. Поставки топлива начались 1 ноября. Была принята формула расчёта стоимости газа и погашения долга, которую предложила молдавская сторона.