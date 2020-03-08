https://static.news.ru/photo/40ac55f0-611b-11ea-8bc7-fa163e074e61_660.jpg Игорь Додон и патриарх Кирилл Фото: Igor Dodon/facebook.com

Президент Молдавии Игорь Додон принял решение прервать свой рабочий визит в Россию из-за первого случая заражения коронавирусом в республике. У него был запланирован ряд встреч с руководством РФ.

К сожалению, нашу страну не обошла глобальная угроза коронавируса. Я принял решение прервать свой рабочий визит в Москву и вернуться в Молдавию, чтобы в полной мере принимать участие в действиях властей по преодолению данной ситуации, — написал Додон в Facebook.

Он отметил, что госучреждения были готовы к приходу болезни в страну. Власти республики находятся в постоянной связи с ВОЗ и руководствами других страх.

Как ранее писал NEWS.ru, молдавские врачи зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом на территории страны. 48-летняя женщина прилетела из Италии рейсом Болонья — Кишинёв.