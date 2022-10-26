Додон предупредил о возможном вводе в Молдавию войск НАТО Экс-президент Додон: власти Молдавии могут ввести в страну войска НАТО

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Власти Молдавии при помощи конституционного суда могут в любой момент ввести в страну войска НАТО. Это произойдет, несмотря на нейтралитет государства. Такое предположение выдвинул в ходе интервью РИА Новости бывший президент республики Игорь Додон.

По словам экс-главы государства, несколько лет назад молдавский конституционный суд принял постановление, согласно которому статус нейтралитета «вообще не играет никакой роли».

Там написано, что, если правительство считает необходимым интервенцию каких-то сил для решения своих проблем безопасности, то это можно сделать, несмотря на нейтральный статус. Такое решение КС есть, оно в силе, никто его не отменял, — пояснил Додон.

Он также добавил, что если власти страны захотят воспользоваться данным сценарием, им проще всего будет обратиться в конституционный суд, а не начинать процедуру пересмотра конституции, которая растянется минимум на полгода. Кроме того, по словам Додона, правящей партии не хватит голосов в парламенте, чтобы изменить основной закон, а «народ будет категорически против».

В этом случае социально-экономическое недовольство внутри страны будет дополнено этим вторжением войск иностранного государства и тогда власти останутся считанные часы, — резюмировал политик.

Конституция Молдавии предполагает нейтральный статус государства. Несмотря на это, страна с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.

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