https://static.news.ru/photo/6a615e20-e1d4-11e9-988b-fa163e074e61_660.jpg Игорь Додон Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Молдавии Игорь Додон положительно оценил свой визит в США, где он принял участие в Генассамблее ООН. Об этом он написал на своей странице в Facebook .

Считаю этот визит очень успешным, поскольку нам удалось обеспечить продвижение национальных интересов и устремлений Республики Молдова на международной арене, — подчеркнул молдавский лидер.

Додон отметил, что в ходе визита он заявил о о взвешенной внешней политике Республики Молдова и о конституционном статусе постоянного нейтралитета. Также он провёл ряд важных переговоров, в том числе с лидерами США, Турции, Румынии, Болгарии, Казахстана, Эстонии и Латвии.

20 сентября президент Молдавии сообщил журналистам, что правительство страны достигло с «Газпромом» предварительной договорённости по продлению поставок газа на территорию республики, писал News.ru.