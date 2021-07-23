Дочку принца Гарри до сих пор не включили в линию престолонаследия

Дочка принца Гарри и Меган Маркл Лилибет родилась 4 июня, но на официальном сайте британской королевской семьи в линии престолонаследия её имя до сих пор не появилось. Об этом сообщает Daily Mail.
Известно, что старший брат Лилибет Арчи
Отношения принца Гарри с королевской семьёй Великобритании испортились после скандального интервью, которое он дал вместе с женой Опре Уинфри. Пара обвинила королевскую семью в расизме.
Ранее стало известно, что принц Гарри раскроет тайну гибели Дианы. Для создания книги принц Гарри уже год сотрудничает с призёром Пулитцеровской премии писателем-призраком Джоном Морингером.
По словам самого принца, в книге «будет отражена действительность не с точки зрения принца, которым родился, а с точки зрения мужчины, которым стал».