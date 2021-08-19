Дочь сбежавшего президента Афганистана заметили в Нью-Йорке

В Сети появилась фотография дочери беглого президента Афганистана Ашрафа Гани Мариам Гани, которая прогуливается по улицам Нью-Йорка. Об этом сообщает Daily Mail.

Девушку сфотографировали в четверг на Манхэттене. По данным СМИ, дочь сбежавшего лидера Афганистана живёт в дорогой квартире в Бруклине в районе Клинтон Хилл. Сообщается, что Мариам проводит время за чтением книг и занимается общественной деятельностью.

Ранее сообщалось, что лидер Афганистана Ашраф Гани 14 августа сбежал из Кабула, прихватив с собой $169 миллионов наличностью. Его самолёт некоторое время кружил в воздушном пространстве Таджикистана, ожидая разрешения на перелёт через среднеазиатские государства и Иран в сторону Омана. Позднее президент Гани заявил о том, что он никаких денег не брал, а был обманут.

Боевики вошли в столицу страны Кабул 15 августа, не встретив сопротивления. Армия и полиция города были разоружены, а сами афганские силовики распущены по домам. Представитель движения «Талибан» (запрещено в РФ) Мохаммад Наим от имени руководства пообещал безопасность всем иностранцам и дипломатам.