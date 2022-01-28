Дочь Назарбаева вышла из состава политсовета правящей партии Казахстана

В Казахстане состав политсовета правящей партии «Нур Отан» покинули дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, депутат мажилиса (нижняя палата) парламента Дарига Назарбаева и экс-премьер Аскар Мамин. Об этом свидетельствует обновлённый список членов политсовета, опубликованном на сайте общественной организации.

В целом, высший представительный орган партии обновился на 55%.... Из 389 делегатов за изменения в состав Политического совета проголосовали 389 человек. В него пропорционально количеству членов партии вошли представители всех регионов, — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди выразил мнение, что Назарбаев и его родственники не были причастны к беспорядкам в республике. Однако, по словам министра, чтобы в этом точно убедиться, необходимо дождаться результатов расследования.

Назарбаев выступил в прямом эфире с обращением к гражданам страны. Он заявил, что в настоящее время находится на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. При этом Назарбаев опроверг слухи о конфликте в политической элите страны.