Иорданская принцесса Сальма, дочь короля Абдаллы II и королевы Рании, прошла теоретическую и практическую подготовку для управления самолётами.
19-летняя девушка стала первой молодой иорданкой, завершившей предварительную подготовку пилотов на летательных аппаратах с неподвижным крылом,
Ранее первая в Сибири женщина-пилот, которая уже шесть лет работает в авиакомпании NordStar, рассказала о приметах и традициях, которые популярны среди её коллег, писал NEWS.ru. По словам Ирины Сергиенко, плохой идеей считается пришивать пуговицы накануне полёта и надевать новую, неношеную форму — перед этим её нужно примерить дома.
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