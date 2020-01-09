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Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко указал израильскому МИДу на то, что посол этой страны в Киеве Джоэль Лион проводит контрпродуктивную публичную дискуссию по внутренним вопросам украинской политики.

Возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа является одним из приоритетных направлений государственной политики Украины, а дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков и экспертов, — цитирует Надоленко...