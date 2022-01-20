Дочь Джонсона заболела коронавирусом в тяжёлой форме после вечеринки отца

Дочь премьер-министра Британии Бориса Джонсона Роми Айрис Шарлотта заболела коронавирусом в тяжёлой форме после того, как её отец устроил вечеринку в своей резиденции в разгар пандемии. Девочке всего шесть недель, пишет Daily Mail со ссылкой на источник.

В издании отметили, что из-за болезни своей дочери Джонсон отменил визит в центр вакцинации от COVID-19. На текущий день седьмая дочь премьера от его супруги Кэрри Саймондс уже идёт на поправку, хотя и перенесла болезнь в крайне тяжёлой форме.

При этом на Даунинг-стрит до этого сообщали, что один из членов семьи премьера сдал положительный тест на коронавирус, однако не уточняли, кто именно. Сам же Джонсон во время болезни дочери предпочёл уйти на самоизоляцию, однако проводил рабочие встречи в режиме онлайн.

Ранее британский таблоид The Mirror опубликовал разоблачительную статью о «винных вечеринках» на Даунинг-стрит, в которых принимал участие Борис Джонсон. По данным издания, премьер регулярно посещал эти увеселительные мероприятия, когда вся страна переживала локдаун.