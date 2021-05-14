Дочь депутата и российский бизнесмен решили развестись в суде Лондона

https://static.news.ru/photo/310f57b6-b541-11eb-a501-96000091f725_660.jpg Фото: Peter Noyce/imageBROKER.com/Global Look Press

В Высокий суд Лондона подали заявление о разводе российский бизнесмен Дмитрий Цветков и Эльсина Хайрова, дочь депутата от «Единой России» Рината Хайрова. Об этом представитель Хайровой Пол Митчелл сообщил журналистам РБК.

И госпожа Хайрова, и господин Цветков подали заявление на развод. Пока никакое производство финансового характера не началось, — отметил Митчелл.

По данным британской газеты The Times, пара намерена делить особняк с бассейном, винным погребом, спа, кинотеатром и автостоянкой на 10 машин. Недвижимость супругов оценивается в £42 млн. Журналисты утверждают, что Хайрова не отдаёт своему мужу паспорт, но представитель женщины опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что Эльсина Хайрова не намерена как-то публично высказываться относительно своего развода без крайней необходимости.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда подали на развод. Журналисты узнали, что в день расторжения брака женщина получила акции крупных компаний на сумму в $1,8 млрд. Что касается их общего фонда, то экс-супруги намерены руководить им совместно. Позже газета Wall Street Journal сообщила, что возможной причиной расторжения брака стали контакты Гейтса с осуждённым за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном. Сам основатель Microsoft называл такое общение ошибкой и подчёркивал, что речь во время встреч шла о благотворительности.