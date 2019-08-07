Фото: homesickbluess/ instagram.com/Global Look Press

Дочь экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Алия рассказала, что отец не скрывается и находится по-прежнему в селе Кой-Таш.

Он никуда не сбегал, и никто его не вывозил, — написала она в Instagram.

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В силу сложившихся обстоятельств хочу сделать два заявления: Во-первых, мой отец никуда не сбегал, никто его не задержал и то, что он якобы находится в безопасности — наглая ложь. Он до сих пор в Кой-Таше. Во-вторых, то, что Акнет прекратил вещание "Апреля", говорит о многом. Никогда не лезу в политику и не знаю о происходящем. Вокруг дома в Кой-Таше летают вертолеты. Подозреваю, что людям обрывают связь. Какие-то неполадки с моим собственным телефоном. До меня практически нереально дозвониться. Мне очень страшно за семью, за людей, которые пострадали, проявляя свою гражданскую позицию. Пожалуйста, распространите информацию, чтобы некоторые недобросовестные люди не вводили людей в заблуждение!

Публикация от Aliya Shagieva (@chestnayaaa)

Адвокат экс-президента Киргизии Сергей Слесарев рассказал, что Алмазбек Атамбаев находится в безопасном месте и его жизни ничто не угрожает. В то же время депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина опровергла задержание экс-президента. По её словам, Атамбаев обороняется у себя дома.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал свой недельный краткосрочный отпуск и срочно отправился в Бишкек. Решение связано с инцидентом в селе Кой-Таш Чуйской области, где силовики задержали экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. По последним данным, в Кой-Таше не прекращается противостояние спецназа и сторонников экс-президента Киргизии. Резиденция охвачена огнём. Горят постройки рядом с домом самого Атамбаева. На территории резиденции, напротив штаба сторонников Атамбаева, слышна стрельба из автоматов и одиночные выстрелы. Видео публикуют очевидцы и сторонники экс-президента, писал News.ru.

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