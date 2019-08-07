https://static.news.ru/photo/6c6ee908-b934-11e9-8dc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: homesickbluess/ instagram.com/Global Look Press

Дочь экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Алия рассказала, что отец не скрывается и находится по-прежнему в селе Кой-Таш.

Он никуда не сбегал, и никто его не вывозил, — написала она в Instagram.

Адвокат экс-президента Киргизии Сергей Слесарев рассказал, что Алмазбек Атамбаев находится в безопасном месте и его жизни ничто не угрожает. В то же время депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина опровергла задержание экс-президента. По её словам, Атамбаев обороняется у себя дома.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал свой недельный краткосрочный отпуск и срочно отправился в Бишкек. Решение связано с инцидентом в селе Кой-Таш Чуйской области, где силовики задержали экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. По последним данным, в Кой-Таше не прекращается противостояние спецназа и сторонников экс-президента Киргизии. Резиденция охвачена огнём. Горят постройки рядом с домом самого Атамбаева. На территории резиденции, напротив штаба сторонников Атамбаева, слышна стрельба из автоматов и одиночные выстрелы. Видео публикуют очевидцы и сторонники экс-президента, писал News.ru.