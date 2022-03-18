Доброволец Кастель: уничтожение людей в Донбассе носит характер геноцида

Французский доброволец, снайпер Эрван Кастель, сражающийся на стороне ополченцев, рассказал в интервью РИА Новости, что уничтожение русскоговорящих людей в Донбассе носит характер геноцида. Он также отметил резко выросший поток недостоверной информации, подаваемой западными СМИ в истеричной манере.

Украинская сторона считает, что русские, прорусские и русскоговорящие в Донбассе — это население для уничтожения не в военном смысле, а в смысле геноцида. Это носит характер геноцида, — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что у него есть соответствующие свидетельства друзей, проживающих в Мариуполе. По их словам, они находятся в катастрофической ситуации из-за украинских силовиков. Доброволец рассказал, что обращался в представительство Международного комитета Красного Креста (МККК) с просьбой организовать эвакуацию людей, заблокированных в собственных домах националистами.

Кастель добавил, что с началом российской спецоперации на Украине поток недостоверных новостей в западных СМИ превратился в цунами. Он отметил, что дезинформация подаётся «в манере истерики, не имеющей границ».

В качестве примера он привёл ракетный удар по центру Донецка. Одна из итальянских газет опубликовала фото с места событий, сообщив о бомбардировке Киева российскими военными.

Кастель — ветеран французской армии. Ему 58 лет. В Донбассе он находится с 2014 года.

Ранее о том, что в отношении жителей Донецкой и Луганской народных республик был совершён геноцид, заявил президент России Владимир Путин, выступая в «Лужниках» в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с РФ. Он отметил, что избавление людей от геноцида является «основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции».