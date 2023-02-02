Добровольцы из Турции сделали выбор в пользу России Добровольцы из Турции прибыли в зону СВО для участия на стороне России

Фото: Министерство обороны РФ

Добровольцы из Турции начали проходить боевую подготовку в батальоне имени Судоплатова для дальнейшего участия в специальной военной операции, сообщил корреспондент РИА Новости. По словам одного из добровольцев, спонсированием этого конфликта с противоположной стороны занимаются США, что наблюдалось и в ходе конфликта в Сирии.

Приехал из Турции вместе с друзьями. Мы против нацистов, мы знаем что здесь происходит и что происходит на Украине. Мы понимаем, что Россия воюет не против Украины, а против нацистов, которые ею управляют, — заявил доброволец с позывным Кузон.

Доброволец из Турции с позывным Лаз сообщил, что встретил у новых сослуживцев очень теплый прием. По его словам, сейчас он и его соотечественники тренируются и привыкают к новым армейским стандартам. Доброволец добавил, что его решение поддержали все родные, и многие его друзья готовы приехать вслед за ним.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что для участия в спецоперации на стороне России прибывает все больше иностранных граждан, которые не относятся к числу наемников и при этом готовы умерить амбиции США. При этом военкор не стал называть страны, из которых приезжают иностранцы.