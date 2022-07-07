«Добро пожаловать!»: украинских беженцев захотели поселить в концлагерь В Германии предложили поселить украинских беженцев в бывший концлагерь

Фото: Andreas Gora / Keystone Press Agency / Global Look Press

Администрация музейного комплекса бывшего концлагеря Заксенхаузена в Германии предложила поселить украинских беженцев на территории комплекса. На официальной странице организации в социальных сетях появилось соответствующее приглашение. Является ли предложение согласованной с властями региона акцией, или инициативой руководства музея неизвестно, пишет ФАН.

Добро пожаловать в Германию! — сказано на надписи на бараках бывшего концлагеря в опубликованном музеем снимке.

Пользователи Сети раскритиковали эту акцию и призвали удалить пост с предложением.

Обозреватель издания Getreading Ханна Робертс ранее написала в своей статье, что жители британского города Рединг в графстве Беркшир потребовали выгнать из своих домов украинских беженцев. Публицист отметила, что энтузиазм британцев угас из-за продолжительности конфликта на Украине. По словам журналиста, местные просят украинцев найти другое место для проживания. В публикации отмечается, что на фоне продолжающегося кризиса на Украине недовольство беженцами растёт во многих странах Европы.