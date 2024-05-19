«До последнего украинца»: в США раскрыли девиз Запада для Украины Экс-разведчик США Риттер: Запад вынуждает сражаться до последнего украинца

Фото: МО Украины

Одним из порочных аспектов украинского конфликта стал энтузиазм западных страны, с которым они позволяют гибнуть украинцам, заявил РИА Новости офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Он отметил, что на Западе все чаще звучат заявления о необходимости сражаться «до последнего украинца».

По словам Риттера, подобная установка звучит не только из уст президента Украины Владимира Зеленского, но и от американских сенаторов, европейцев, генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Так они, по его мнению, пытаются убедить общественность, что это вредит России.

Так что «сражаться до последнего украинца» всегда было целью, задачей Запада, — заключил Риттер.

Ранее Скотт Риттер выразил мнение, что Россия достигла своей цели по уничтожению ВСУ во время спецоперации. По его словам, у Украины почти не осталось войск, из-за чего руководство страны вынуждено забирать мужчин с улиц и отправлять на фронт. Он подчеркнул, что мобилизованные украинцы сдаются в плен почти сразу по прибытии на фронт.

До этого Скотт Риттер предупредил, что Вооруженные силы России могут уничтожить Украину за один день без применения ядерного оружия. Однако, по его словам, Москва не рассматривает такой сценарий развития событий.