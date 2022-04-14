До основанья, а зачем? Почему лидеры BLM поддержали «операцию Z»

Активистам движения Black Lives Matter (#BLM, «Жизни черных имеют значение»), кажется, стало тесно в рамках собственной идеологии, и они со всё большим энтузиазмом вовлекаются в ситуации, не имеющие к заявленным в самом названии движения целям никакого отношения. На этой неделе объектом гнева борцов за жизни чернокожих стала не имеющая никакого отношения к рабовладельцам русскоязычная сценаристка Лилия Ким. Она живет в США, пишет сценарии для телевизионных сериалов, ведет курсы по сторителлингу, то есть нигде, казалось бы, не могла перейти дорогу активистам BLM. Они сами нашли ее после того, как Ким (она наполовину кореянка, наполовину еврейка) неосторожно обвинила российские власти в неправильном поведении в ходе «спецоперации Z» на Украине.

Ее пост в Facebook (управляется компанией Meta, объявленной в РФ экстремистской организацией) вызвал гневную отповедь не со стороны русскоязычных подписчиков Ким, как можно было бы ожидать, а со стороны аффилированной с BLM организации «Черный молот» ( Black Hummer Party ).

Надо отметить, что с каждой новой акцией BLM все больше претендует на то, чтобы стать локомотивом «идеологии отмены» (cancel culture) в целом. Создается впечатление, что для лидеров движения неважно, что именно отменять, — им доставляет удовольствие сам процесс. Поэтому некоторые социологи и политологи считают, что на знамени BLM всё отчетливее проступают строки «Весь мир насилья мы разрушим...».

Ты не вейся, чёрный молот

BHP ставит своей задачей «возвращение земель, отобранных у коренного населения белыми колонизаторами по всему миру» (и здесь глобальный размах). Однако попутно идеологи организации занимаются очищением информационного поля от тех, кто кажется им вольным или невольным соучастником преступлений империалистов, даже если это — мало кому известная русско-корейско-еврейская писательница (автор всего одной книги) из Лос-Анджелеса.

Разделять ответственность с властями России стало непереносимо для многих представителей интеллектуальной элиты, и они побежали из страны, чтобы представить себя здесь как «совесть нации». Но это всё равно, как если бы Боб Дилан пел свои песни против войны во Вьетнаме, прячась где-нибудь в Пекине. Оппоненты Кремля делают именно так: критикуют его с безопасного расстояния. А кое-кто использует антироссийскую риторику, чтобы сделать карьеру на Западе. Но доносчиков не любят нигде, ни дома, ни за границей, — возмущается редакция партийного издания BHP под тем же названием.

По мнению издания, «поливая Россию грязью», Ким таким образом «отрабатывает свой долг» перед властями США, которые дали ей американское гражданство после того, как она вышла замуж за калифорнийского телепродюсера и переехала жить туда со своей дочерью много лет назад.

Почему малоизвестная политическая группировка «спустила собак» на столь же малоизвестную сценаристку, можно объяснить тем, что обе стороны в этом споре примерно одного масштаба и активисты BHP в ином случае выглядели бы как моська, лающая на Слона.

Однако аппетиты борцов за права «угнетенных» классов и народов нарастают не по дням, а по часам, и американские политологи уже не на шутку обеспокоены тем, что эта пёстрая толпа «отменщиков» сливается в глобальный поток, имеющий конечной целью разрушение западной цивилизации в том виде, в каком она сложилась за последние несколько веков.

Stephen Zenner/Global Look Press

Красное и чёрное

К примеру, афроамериканец священник Джефф Джемисон обращает внимание, что борцы за права чернокожих комфортно используют пожертвования сторонников BLM на личные нужды, покупая дома по несколько миллионов долларов (например, в той же Калифорнии, где живет «русофобка» Лилия Ким), но никак при этом не помогая материально конкретным жертвам полицейского насилия.

Никто не спорит с тем, что жизни черных должны цениться наравне с жизнями белых. Но поведение лидеров движения компрометирует его в глазах общества, — говорит он.

Кроме скандального дома за $6 млн в Калифорнии, о покупке которого соосновательницей BLM Патрисией Куллорс стало известно на этой неделе, лидеры канадского дивизиона BLM также были «пойманы за руку» при покупке дома за $8 млн в столице провинции Онтарио, Торонто. Как выяснили журналисты издания Washington Examiner, адрес этого дома совпадает с юридическим адресом Коммунистической партии Канады , где ее красный флаг мирно соседствует с черным флагом BLM.

Пожертвования лидеры движения собирают и аккумулируют через фонд The Black Lives Matter Global Network Foundation (BLMGNF). Только за 2020 год, на волне протестов из-за убийства белым полицейским чернокожего безработного Джорджа Флойда в Миннеаполисе, на счета фонда поступило около $90 млн. Но деятельность этого фонда в последнее время вызывает вопросы у тех самых людей, в пользу которых якобы собираются средства.

Мы годами боремся за освобождение чернокожих, но не за личное благосостояние лидеров движения. Что нам проку от всех этих маршей, платформ, кинофильмов с протестами против убийств наших близких, если наши семьи остаются брошенными на произвол судьбы и без средств к существованию? Мы не получили от вас ни цента, — говорится в письме на адрес BLMGNF за подписями родителей нескольких чернокожих, погибших от рук полиции.

На сегодня прокуратуры штатов Вашингтон и Калифорния заморозили работу BLMGNF на время, пока ведется расследование подозрений об уходе этой структуры от налогов. При этом пристально следяющие за деятельностью BLM обозреватели не исключают, что налоговые нарушения со стороны этой организации — не заурядная жадность, а один из инструментов разрушения институтов (в том числе финансовых) американского государства.

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Найти и уничтожить

Одна из сооснователей BLM Алисия Гарца прямо заявляет, что целью движения является «демонтаж этой страны и базовых принципов этого общества, основанного на белом расизме». За такие заявления она получает бурные овации со стороны левой (точнее, левацкой) аудитории независимо от цвета кожи, поскольку почти дословно (сознательно или нет) цитирует текст «Интернационала».

Капитализм и расизм неразделимы, потому что суть власти капитала — в распределении ресурсов между своими. Наша задача в борьбе за власть поэтому — расформировать полицию, уничтожить слежку, суды и тюрьмы, — теоретизировала она в 2019 году на съезде марксистских группировок в на 95 процентов «белом» штате Мэн.

Идеологи BLM ополчились на тех, кто критикует действия России на Украине, не потому, что им сколь-нибудь интересна судьба украинцев, таких же белых, как и русские, а по принципу «враг моего врага — мой друг», предположил в беседе с NEWS.ru американист Юрий Рогулёв.

Для BLM индикатор «свой — чужой» совершенно четкий: если та или иная страна выступает против империализма и колониализма, такая страна получает сочувствие и поддержку этого движения. Поскольку США полностью солидаризуются с Украиной и, более того, очевидно, что Киев действует по американским подсказкам, то симпатии BLM целиком и полностью оказываются на стороне Москвы. Юрий Рогулёв директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта (МГУ) директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта (МГУ)

Свою роль в том, что BLM видит в России «своих», играет и положение самой РФ на международной арене, продолжает эксперт.

Посмотрите на последние голосования в ООН и вообще на список стран, которые в ситуации единого антироссийского фронта западных держав не боятся выражать союзнические чувства к Москве. Это почти сплошь страны Азии и Африки, то есть те самые бывшие колонии, освобождение которых BLM считает одной из своих задач за пределами собственно США. Так что логика здесь совершенно правильная, — констатирует он.

Упомянутая Алисия Гарц ранее по той же мотивации выражала поддержку антиамериканскому режиму, правящему в Венесуэле, называя его «примером представительной демократии». Очевидно, бороться за права угнетенных народов и планировать свержение капитализма ей сподручнее из комфорта собственного дома за $6 млн, купленного на взносы жертв белых угнетателей.