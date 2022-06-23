«До нуля»: японский депутат Судзуки про отношения России и Японии Японский депутат Судзуки заявил, что российско-японские отношения достигли низшей точки

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Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что температура российско-японских отношений в настоящее время опустилась до нуля. Парламентарий отметил, что крайне огорчён этим фактом и обвинил в этом японское правительство. Он добавил, что отношения, которые выстраивались несколько десятилетий, пытаются разрушить за один день, пишет РИА Новости.

Я очень огорчён и разочарован тем положением, которое сейчас сложилось. Сейчас из-за действий японского правительства температура отношений опустилась до нуля. Я считаю, что это очень серьёзно, — поделился Судзуки.

Он назвал необратимыми последствия для отношений двух стран, если Токио продолжит санкционную политику в отношении Москвы. Он выразил надежду, что ситуацию получится урегулировать.

Сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что НАТО за последние 30 лет стала главной угрозой в мире. Так он прокомментировал заявление американских политиков о том, что для Альянса Россия является «первоочередной угрозой». Парламентарий перечислил несколько крупных конфликтов в мире, которые были инициированы странами Североатлантического альянса. Он напомнил про войны в Югославии, Ираке, Ливии и Афганистане, а также про попытку сместить Башара Асада в Сирии и Николаса Мадуро в Венесуэле. Сенатор не забыл упомянуть и «военное освоение» Украины со стороны НАТО.