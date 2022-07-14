Суперлуние и ветряная мельница. Консуэгра. Испания
13 июля жители разных уголков Земли наблюдали суперлуние. Это явление, при котором полнолуние совпадает с перигеем — моментом, когда естественный спутник Земли, движущийся по эллипсоидной орбите, подходит ближе всего к нашей планете. Соцсети наводнили как профессиональные, так и любительские снимки гигантской, зачастую красной Луны, «восходящей» над миром.
Примечательно, что термин «суперлуние» (super moon) — изначально вовсе не астрономический. Этот неологизм придумал американский астролог Ричард Нолле, написавший в 1979 году статью для журнала гороскопов Dell Horoscope. Он выходил с 1935 по 2020 год и позиционировал себя как «ведущее мировое астрологическое издание». Лишь десять лет назад научно-популярные СМИ перестали считать для себя зазорным писать про суперлуние. Теперь даже NASA не гнушается этим термином. Правда, многие астрофизики называют явление скучным — мол, оно происходит три-четыре раза в год и в нем нет ничего выдающегося. Но это не мешает землянам искренне восхищаться и любоваться космическим зрелищем.
NEWS.ru предлагает подборку самых красивых кадров, запечатлевших гигантскую Луну 13 июля.
Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press
Луна восходит вечером за куполом Академии художеств с ангелом «Фама». Дрезден. Германия
Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press.
Луна восходит вечером за куполом Академии художеств с ангелом «Фама». Дрезден. Германия
Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press
Самолет пролетает на фоне Луны, которая мерцает желтым в ночном небе. Франкфурт-на-Майне. Германия
Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press.
Самолет пролетает на фоне Луны, которая мерцает желтым в ночном небе. Франкфурт-на-Майне. Германия
Фото: Xin Yuewei/XinHua/Global Look Press
В небе над Мехико. Мексика
Фото: Xin Yuewei/XinHua/Global Look Press.
В небе над Мехико. Мексика
Фото: Sui Xiankai/XinHua/Global Look Press
Великая пирамида в Гизе. Египет
Фото: Sui Xiankai/XinHua/Global Look Press.
Великая пирамида в Гизе. Египет
Фото: Zhou Guoqiang/XinHua/Global Look Press
Башня желтого журавля на фоне суперлуния. Ухань. Китай
Фото: Zhou Guoqiang/XinHua/Global Look Press.
Башня желтого журавля на фоне суперлуния. Ухань. Китай
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Суперлуние в Ивановской области
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС.
Суперлуние в Ивановской области
Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press
Луна восходит вечером за куполом Академии художеств с ангелом «Фама». Дрезден. Германия
Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press.
Луна восходит вечером за куполом Академии художеств с ангелом «Фама». Дрезден. Германия
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Луна над городом. Москва. Россия
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС.
Луна над городом. Москва. Россия
Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press
Луна в небе Анкары. Турция
Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press.
Луна в небе Анкары. Турция
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Луна над зданием Конституционного суда РФ. Санкт-Петербург. Россия
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС.
Луна над зданием Конституционного суда РФ. Санкт-Петербург. Россия
Фото: Morry Gash/AP/TASS
Суперлуние в американском Милуоки
Фото: Morry Gash/AP/TASS.
Суперлуние в американском Милуоки
Фото: Thomas Lindemann/dpa
Восход Луны со смотровой башни в Нижней Саксонии
Фото: Thomas Lindemann/dpa.
Восход Луны со смотровой башни в Нижней Саксонии