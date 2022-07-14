До Луны и обратно: жители разных уголков Земли полюбовались суперлунием

Фото: Meng Dingbo/XinHua/Global Look Press

Суперлуние и ветряная мельница. Консуэгра. Испания

13 июля жители разных уголков Земли наблюдали суперлуние. Это явление, при котором полнолуние совпадает с перигеем — моментом, когда естественный спутник Земли, движущийся по эллипсоидной орбите, подходит ближе всего к нашей планете. Соцсети наводнили как профессиональные, так и любительские снимки гигантской, зачастую красной Луны, «восходящей» над миром.

Примечательно, что термин «суперлуние» (super moon) — изначально вовсе не астрономический. Этот неологизм придумал американский астролог Ричард Нолле, написавший в 1979 году статью для журнала гороскопов Dell Horoscope. Он выходил с 1935 по 2020 год и позиционировал себя как «ведущее мировое астрологическое издание». Лишь десять лет назад научно-популярные СМИ перестали считать для себя зазорным писать про суперлуние. Теперь даже NASA не гнушается этим термином. Правда, многие астрофизики называют явление скучным — мол, оно происходит три-четыре раза в год и в нем нет ничего выдающегося. Но это не мешает землянам искренне восхищаться и любоваться космическим зрелищем.

NEWS.ru предлагает подборку самых красивых кадров, запечатлевших гигантскую Луну 13 июля.