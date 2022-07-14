13 июля жители разных уголков Земли наблюдали суперлуние. Это явление, при котором полнолуние совпадает с перигеем — моментом, когда естественный спутник Земли, движущийся по эллипсоидной орбите, подходит ближе всего к нашей планете. Соцсети наводнили как профессиональные, так и любительские снимки гигантской, зачастую красной Луны, «восходящей» над миром.

Примечательно, что термин «суперлуние» (super moon) — изначально вовсе не астрономический. Этот неологизм придумал американский астролог Ричард Нолле, написавший в 1979 году статью для журнала гороскопов Dell Horoscope. Он выходил с 1935 по 2020 год и позиционировал себя как «ведущее мировое астрологическое издание». Лишь десять лет назад научно-популярные СМИ перестали считать для себя зазорным писать про суперлуние. Теперь даже NASA не гнушается этим термином. Правда, многие астрофизики называют явление скучным — мол, оно происходит три-четыре раза в год и в нем нет ничего выдающегося. Но это не мешает землянам искренне восхищаться и любоваться космическим зрелищем.

NEWS.ru предлагает подборку самых красивых кадров, запечатлевших гигантскую Луну 13 июля.

Луна восходит вечером за куполом Академии художеств с ангелом «Фама». Дрезден. Германия

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press. Луна восходит вечером за куполом Академии художеств с ангелом «Фама». Дрезден. Германия

Самолет пролетает на фоне Луны, которая мерцает желтым в ночном небе. Франкфурт-на-Майне. Германия

Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press. Самолет пролетает на фоне Луны, которая мерцает желтым в ночном небе. Франкфурт-на-Майне. Германия

В небе над Мехико. Мексика

Фото: Xin Yuewei/XinHua/Global Look Press. В небе над Мехико. Мексика

Великая пирамида в Гизе. Египет

Фото: Sui Xiankai/XinHua/Global Look Press. Великая пирамида в Гизе. Египет

Башня желтого журавля на фоне суперлуния. Ухань. Китай

Фото: Zhou Guoqiang/XinHua/Global Look Press. Башня желтого журавля на фоне суперлуния. Ухань. Китай

Суперлуние в Ивановской области

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС. Суперлуние в Ивановской области

Луна восходит вечером за куполом Академии художеств с ангелом «Фама». Дрезден. Германия

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press. Луна восходит вечером за куполом Академии художеств с ангелом «Фама». Дрезден. Германия

Луна над городом. Москва. Россия

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС. Луна над городом. Москва. Россия

Луна в небе Анкары. Турция

Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press. Луна в небе Анкары. Турция

Луна над зданием Конституционного суда РФ. Санкт-Петербург. Россия

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС. Луна над зданием Конституционного суда РФ. Санкт-Петербург. Россия

Суперлуние в американском Милуоки

Фото: Morry Gash/AP/TASS. Суперлуние в американском Милуоки

Восход Луны со смотровой башни в Нижней Саксонии

Фото: Thomas Lindemann/dpa. Восход Луны со смотровой башни в Нижней Саксонии