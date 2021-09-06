До этого ещё очень далеко: Байден рассказал о признании США власти талибов

США в ближайшей перспективе не собираются признавать представителей запрещённого в РФ движения «Талибан» в качестве новых руководителей Афганистана. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает ТАСС.

Американский лидер вернулся в Вашингтон после отдыха в Уилмингтоне (штат Делавэр). На лужайке у Белого дома у него и спросили, намерены ли США признать власть талибов.

Нет. До этого ещё очень далеко, — подчеркнул президент США.

Подобное заявление на прошлой неделе сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она тогда отметила, что данный вопрос в Вашингтоне не считает требующим срочного решения.

Ранее стало известно, что талибы 6 сентября объявили о завершении боевых действий на территории Афганистана и о переходе под его контроль северной провинции Панджшер. Однако лидер ополченцев Ахмад Масуд заявил, что боестолкновения там продолжаются. Великобритания уже заявила, что военные успехи талибов никак не повлияют на вопрос с их статусом и признанием.