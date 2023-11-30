«До чего русофобия дошла». Как и почему Болгария разгневала Марию Захарову? Захарова назвала глупостью решение Болгарии запретить ей пролетать над страной

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «злобной глупостью русофобов» решение властей Болгарии запретить пролетать ей над территорией страны. Что об этом известно?

Почему развернули самолет с российскими дипломатами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 ноября прибыл в Скопье для участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Самолет летел через территорию Греции, хотя ранее ожидалось, что маршрут пройдет через Болгарию.

«Разрешение предоставляется для участия в вышеупомянутом заседании в Скопье министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и сопровождающей его делегации в соответствии с нотой. <...> Разрешение не относится к директору департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой, фигурирующей в санкционном списке, согласно действующему праву ЕС», — говорилось в ноте МИД Болгарии, сообщает ТАСС.

Мария Захарова в своем Telegram-канале рассказала, что официальные власти Болгарии развернули самолет из-за того, что ей нельзя пролетать над территорией этой страны.

«Злобная глупость русофобов дошла до того, что впервые в нашей истории официальные власти запретили находиться в небе не самолету, а человеку в самолете — так было написано в официальной ноте болгарского МИД: самолету пролететь над Болгарией можно, а Марии Захаровой в самолете лететь нельзя», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позицию Болгарии по данному инциденту «абсурдной и глупой».

«Безусловно, подобная позиция болгарских властей вряд ли может быть чем-то объяснена — это первое. Второе — она, конечно, не укладывается ни в какие рамки. Третье — она абсолютно абсурдна и, можно даже сказать, глупа», — сказал Песков.

О чем Захарова напомнила руководству Болгарии

Захарова отметила, что в случае с запретом полета над территорией Болгарии речь идет об «опасной глупости какого-то интригана» во властных структурах государства.

«Дело в том, что правила воздушного сообщения регулирует Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 года. Она предписывает понимать под территорией государства „сухопутные территории и прилегающие к ним территориальные воды“. Воздушное пространство в термин „территория“ не входит. В связи с этим действие и без того незаконных евросоюзовских санкций не может распространяться на беспосадочный пролет на воздушном судне лица, которому запрещен въезд на территорию государства», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Также Захарова обратила внимание, что к «тысячам натовских функционеров», которые находятся в стоп-листах России, могут быть применены такие же меры в качестве ответных.

«Кто дал право неграмотным чиновникам в Софии позорить болгарский народ?» — задалась вопросом Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России заявляла о попытках помешать Москве подготовиться к встрече ОБСЕ.

По ее словам, именно такие ситуации довели Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе до экзистенциального кризиса, с которым она столкнулась в последние годы своей деятельности.

«При подготовке к участию всех стран в Совете министров иностранных дел ОБСЕ российской стороне чинились всяческие козни, такая была внутренняя интрига среди западных стран, часть из которых уже понимает, что довели ситуацию в ОБСЕ до экзистенциального кризиса этой структуры, а другая часть продолжает давить на педаль абсолютно русофобского угара», — подчеркнула Захарова.

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