https://static.news.ru/photo/3604a508-dd2c-11e9-88fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Силовые госструктуры Украины мешают миссии ОБСЕ проводить мониторинг в Донбассе. Об этом заявил представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Олег Никитин.

Нами отмечается работа мобильных групп радиоэлектронной борьбы вооружённых формирований Украины в районах населённых пунктов Дзержинск, Марьинка, Авдеевка, Степановка, Старогнатовка, Богдановка и Новгородское, — пояснил Никитин.

Он рассказал, что командование силовиков отдало приказ с 23 сентября «привести зенитно-ракетные подразделения тактической группы „Восток“ в высшую степень боевой готовности с развёртыванием дополнительных стартовых позиций в районах вероятного пролёта БПЛА ОБСЕ», передаёт РИА Новости .

С 2014 года участники контактной группы обсуждают вопрос урегулирования ситуации в Донбассе. Во время встреч в Минске уже был принят ряд договорённостей по деэскалации конфликта. Несмотря на это, в регионе не прекращаются перестрелки.

21 сентября в ДНР вновь заявили о нарушении режима прекращения огня со стороны украинских военных. Киевские силовики выпустили по территории республики 139 боеприпасов, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее News.ru писал, что украинские правоохранители обнаружили арсенал оружия и боеприпасов возле неработающей шахты в Луганской области.