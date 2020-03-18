https://static.news.ru/photo/75fd8996-6953-11ea-bdf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Движение через линию соприкосновения на границе ДНР с Украиной закрывается с 21 марта из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин на своём сайте .

В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию Республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля, — говорится в заявлении.

Пушилин добавил, что есть все основания полагать, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Украине будет усугубляться. Это связано с тем, что на её территорию будут массово возвращаться украинские граждане из стран, где зафиксированы тысячи зараженных.

Он также призвал жителей ДНР вернуться, пока это возможно. Вернувшиеся будут находиться под наблюдением врачей.

Ранее NEWS.ru писал, что на Украине вводятся ограничения на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) границ с ДНР и ЛНР.