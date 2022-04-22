ДНР: военные ВСУ на «Азовстали» не воспользовались гумкоридорами

Народная милиция ДНР сообщила, что украинские военные и боевики, которые укрываются на «Азовстали» в Мариуполе, не воспользовались в пятницу, 22 апреля, гуманитарными коридорами для сдачи в плен. Об этом говорится в Telegram-канале правоохранительного ведомства республики.

На сегодня союзные силы полностью освободили жилые районы Мариуполя, но на территории завода всё ещё остаются военнослужащие ВСУ и боевики нацформирований.

Руководствуясь соображениями гуманизма, командование союзных сил открыло несколько коридоров для выхода мирного населения и украинских военнослужащих. Несмотря на это, по состоянию на сегодняшний день руководство окружённых боевиков не воспользовалось данным предложением, — говорится в сообщении народной милиции ДНР.

В связи с этим продолжается огневое воздействие по противнику, отмечает ведомство, периметр предприятия надёжно блокирован для того, чтобы не допустить прорыва ВСУ.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с председателем Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что украинские власти не позволяют бойцам ВСУ, находящимся в блокаде на заводе «Азовсталь», мирно сложить оружие. При этом российский лидер акцентировал внимание на том, что всем сдавшимся в плен националистам и зарубежным наёмникам гарантируется жизнь, а также «квалифицированная медпомощь».