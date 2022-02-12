ДНР: украинские военные открыли минометный огонь по селу Коминтерново

Подразделения украинских силовиков открыли минометный огонь по селу Коминтерново, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, передаёт Telegram-канал центра. Населённый пункт находится на юге непризнанной Донецкой народной республики.

Выпущено три мины калибром 120 мм, - говорится в сообщении.

Позже появилась информация об обстреле населённого пункта Ленинское шестью аналогичными минами.

Ранее в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ опровергли отъезд своих наблюдателей из миссии на Украине на фоне обострения ситуации вокруг страны. По словам генерального секретаря организации Хельги Шмид, специалисты продолжат работу на Украине без перерыва.

Также стало известно, что Россия не предоставила ответ на запрос Украины от 11 февраля, в котором Киев потребовал объяснить «необычную военную деятельность» на границе. Киев, в соответствии с Венским документом ОБСЕ, также потребовал от РФ предоставить информацию о точных районах проведения военных манёвров и численности войск. Теперь украинская сторона может запросить проведение специальной встречи ОБСЕ по поводу военной активности России.