https://static.news.ru/photo/2d859940-1bf3-11ea-b8fc-fa163e074e61_660.jpg Денис Пушилин Фото: Денис Пушилин/vk.com

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина должна опубликовать правильный текст коммюнике саммита «нормандской четвёрки».

По его словам, пока этого не произойдёт, ни обмен пленными, ни очередное перемирие не могут быть реализованы.

Украинцы опубликовали слова «все правовые аспекты Закона об особом статусе». Они тем самым сужают понятие особого статуса до одного закона. А это должен быть целый комплекс законов и соглашений. В том числе и поправки в Конституцию. Именно на таких условиях была подписана «формула Штайнмайера», — цитирует заявление Пушилина Донецкое агентство новостей.

Как ранее писал NEWS.ru, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила о фальсификации офисом президента Украины Владимира Зеленского перевода коммюнике саммита «нормандской четвёрки».