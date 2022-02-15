ДНР сообщила о нарушении перемирия со стороны Украины

На линии соприкосновения с ВСУ

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В течение вторника, 15 февраля, украинские силовики однократно нарушили режим прекращения огня. Об этом журналистам рассказал представитель непризнанной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. По его данным, инцидент произошёл в районе населённого пункта Зинченко.

В 19:02 мск зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённого пункта Зинченко. Выпущено три гранаты из гранатомёта СПГ, — сообщил представитель ведомства.

В данный момент спокойная ситуация сохраняется у линии соприкосновения на окраине Донецка. Серьёзных нарушений или фактов применения тяжёлой артиллерии нет.

Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании проголосовали за признание самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Cоответствующее обращение будет направлено президенту России.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет расценивать признание Москвой ДНР и ЛНР как выход России из Минских соглашений.