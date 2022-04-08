ДНР признала неправомерной деятельность СММ ОБСЕ на территории республики

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Государственный комитет обороны ДНР признал деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории республики незаконной. Об этом говорится в распоряжении республиканского комитета, пишет РИА Новости.

Поводом послужило задержание одного из сотрудников ОБСЕ, о котором прежде сообщал МИД ДНР, ряд сотрудников миссии занимался противоправными действиями, пришло к выводу ведомство.

Распоряжением Государственного комитета обороны ДНР № 5 от 9 апреля 2022 года признаётся неправомерным осуществление деятельности СММ ОБСЕ на территории Донецкой Народной Республики, а пребывание её представителей — нежелательным, за исключением лиц, задействованных в выполнении мероприятий в соответствии с настоящим Распоряжением, — говорится в заявлении комитета.

Все представители миссии ОБСЕ должны покинуть территорию ДНР не позднее 30 апреля, отмечается в документе.

Ранее глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова сообщила о готовности проекта решения о прекращении деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории ДНР. Она также выразила надежду, что документ будет рассмотрен быстро.