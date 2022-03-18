ДНР и Башкирия подписали коммюнике о сотрудничестве

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Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и глава Башкортостана Радий Хабиров провели встречу в Донецке, сообщает ТАСС. По её итогам стороны подписали коммюнике о развитии сотрудничества.

Коммюнике будет стартом для дальнейших правовых решений, для заключения соглашений между нашими республиками, — сказал Хабиров.

По его словам, республики готовы сотрудничать в сфере образования, науки, сельского хозяйства, туризма и здравоохранения.

Помимо коммюнике, стороны также подписали соглашение о сотрудничестве между администрациями Донецка и Уфы.

В ходе визита Хабиров принял участие в передаче почти 100 тонн гуманитарного груза жителям Донбасса. Из Башкортостана привезли товары первой необходимости, стройматериалы, средства личной гигиены и канцтовары.

21 февраля главы ДНР и ЛНР попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.