https://static.news.ru/photo/ba764326-1f28-11ea-bff4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

В непризнанной Донецкой народной республике (ДНР) готовы предложить Киеву новые участки для разведения сил и средств в Донбассе. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Мы готовы выполнить разведение сил и средств на любых согласованных контактной группой участках разведения, — заявил РИА Новости Якубов.

Он также добавил, что в ДНР приветствуют решения «нормандской четвёрки» по прекращению огня в Донбассе и новым участкам отвода сил.

Как писал NEWS.ru, войска непризнанной республики покинули город Петровское. Разведение вооружённых сил участников конфликта в Донбассе к настоящему моменту произведено на двух участках — в районе Станицы Луганской и в районе населённого пункта Золотое в Луганской области. Разведение сил стало одним из условий проведения саммита «нормандской четвёрки». Договорённость об отводе войсковых подразделений и техники была достигнута 1 октября контактной группой в Минске.