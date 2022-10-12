Стало известно о взрывах в Днепропетровской и Сумской областях Власти: в Днепропетровской и Сумской областях прогремели взрывы на объектах инфраструктуры

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Днепропетровской и Сумской областях Украины на объектах инфраструктуры прогремели взрывы, сообщили местные власти. В регионах наблюдаются аварийные отключения электричества, сильные пожары и разрушения.

Как отметил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram-канале, в регионе третий день подряд ракетные удары наносятся по предприятиям жизнеобеспечения. Он призвал местных жителей экономить электричество «везде, где можно».

Третий день подряд бьют по предприятиям жизнеобеспечения. Ударили по энергетической инфраструктуре в Каменском районе. Там сильный пожар и разрушение. Спасатели укротят пламя. Затем энергетики попытаются восстановить оборудование. Экономим электричество! Дома на работе. Везде, где можно ее экономить, — сказал Резниченко.

Глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что в результате взрывов электричество отключилось в Сумском и Шосткинском районах. По его словам, без электроэнергии остались 247 человек.

Сегодня в области без электричества остались 247 потребителей. Сейчас, к сожалению, еще два артиллерийских прилета <...> по объектам инфраструктуры. В Сумском и Шосткинском районах — аварийное отключение электроэнергии, — отметил Живицкий.

Он добавил, что графики веерных отключений обнародуют, как только будет возможность составить их «с технической точки зрения».

Утром 12 октября в южных и центральных областях Украины была объявлена воздушная тревога. До этого тревогу объявили в Киеве. Власти украинской столицы призвали жителей отправиться в убежища.