DM: рекордное число британцев планирует эмигрировать на фоне роста цен

Международный вокзал Сент-Панкрас, Лондон / Фото croydonclicker/flickr.com

Рекордное число жителей Великобритании планирует уехать из страны на фоне резкого роста цен, пишет Daily Mail. По данным издания, в прошлом месяце количество поисковых запросов в Google на тему переезда среди британского населения увеличилось на 1000%. Авторы материала сослались на исследование, проведённое сотрудниками юридической компании Reiss Edwards, которое показало, что число заявок англичан на получение австралийских виз выросло на 670%.

Британская общественность столкнулась с постепенным ростом стоимости жизни после пандемии, но увеличение цен показало стремительный рост за последние пару месяцев, — процитировали в газете юриста Reiss Edwards Амара Али.

Финансовый консультант Джейсон Портер в разговоре с журналистами издания отметил, что британцы хотят уехать из страны на фоне роста цен на бытовые товары и счетов за электроэнергию.

Люди стали платить гораздо больше за всё, и это стало кульминацией плохих новостей, — заявил собеседник.

Ранее генерал в отставке британской армии Джонатан Шоу заявил, что жителям Великобритании предстоят трудные времена из-за антироссийских санкций. По его словам, на фоне попыток Лондона освободиться от влияния Москвы путём запрета импорта пшеницы и нефти население страны должно быть готово к тому, что его качество жизни станет «намного хуже».