Для Зеленского не существует неприемлемого ущерба И в этом главная опасность для Украины и всей Европы

Мы всё чаще говорим, что клика Владимира Зеленского готова воевать до последнего украинца, отдавая себе отчёт в том, что это скорее яркое преувеличение, выражающее в целом суть настроя режима. Между тем куда корректнее было бы подчёркивать, что фактически уже для номинальных украинских руководителей не существует понятия «неприемлемого ущерба». То есть доведения страны до состояния полного разрушения, за которым следует стадия необратимой деградации.

Когда-то ещё во времена американского президента Джона Кеннеди его вошедший в историю министр обороны Роберт Макнамара исходил из того, что неприемлемый ущерб — это что-то вроде уничтожения половины населения страны и двух третей экономического потенциала. Для этого он планировал использовать в войне против СССР 400 мегатонных ядерных боеголовок. Весьма показательно, что, когда советский ядерный арсенал превзошёл и эту цифру, пыл воинственного ястреба резко прошёл.

В ходе натовской атаки на Сербию в 1999 году, как мы помним, финский «парламентёр» объявил Милошевичу, что Альянс готов превратить Белград в ровный стол. Тем самым НАТО определил уровень неприемлемого ущерба для страны, которую принудили к отказу де-факто от своих исторических территорий.

Что сейчас происходит на Украине, где фирменный фейкоплёт Алексей Арестович обещает, что после получения от НАТО тяжёлого вооружения ВСУ обязательно пойдут в контратаку для отвоевания Донбасса и Крыма. Красивая фаза «мы за ценой не постоим», но на деле это хаос, потеря управления, нарушение функционирования налоговой системы, развал всех социальных институтов, нарастание махновщины и вал криминала, перед которым основная часть населения оказывается абсолютно беззащитной. И это при том, что наша армия делает всё, чтобы свести к минимуму потери среди мирного населения Украины. Но судьба своего населения мало заботит Киев, превращающий города в зону боевых действий.

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Готов ли Владимир Зеленский платить такую несоразмерную цену за отказ от конструктивных переговоров с Россией, от выработки взаимного компромисса, утверждения нейтрального и демилитаризованного статуса Украины? Можно, конечно, утверждать, что даже охрана Зеленского, отдающая ему команды по-английски, выглядит скорее конвоем. Что в Минобороны страны открыто командуют штатовские генералы, а пресловутая СБУ полностью подчинена «советникам» из британской МИ6. То есть страной управляют те силы, для которых вся Незалежная не более, чем расходный материал в глобальном противостоянии. Однако именно Владимир Зеленский персонифицирует судьбу страны и её ближайшее будущее. И, как говорится, исторический спрос будет как раз с него.

Между тем он ведь не просто так требует материальную помощь от Запада в размере €7 млрд в месяц. Экономика не функционирует, внешняя торговля практически замерла, хотя, как утверждают, истинные хозяева страны типа Игоря Коломойского, продолжают вывозить из страны по всё еще действующей железной дороге железную руду и некоторые иные товары. Но вряд ли хоть грош от их рискованных операций идёт в украинскую казну в виде налогов. К тому же явно срывается посевная кампания, а мозолистые крестьянские руки оторваны от украинских чернозёмов и ныне сжимают автоматы.

Иными словами, не российское высокоточное оружие несёт беду Украине. А полная отстранённость её руководства от реальности, подмена шансов на развитие шовинистическими лозунгами.

А тут ещё Зеленский поведал, что, мол, договорился, в частности, с Великобританией и Швецией о том, что некоторые западные страны фактически возьмут под свой протекторат под предлогом восстановления ряд украинских областей — Киевскую, Николаевскую. А это заявка на будущую утрату суверенитета над частями страны, которые могут ещё составлять Украину.

Не исключено, что Зеленский со своей правительственной командой решил, что раз страну не сохранить, то что её, болезную, жалеть. Вот только Зеленские приходят и уходят, а народ остаётся.