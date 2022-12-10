NHK: Япония хочет разместить гиперзвуковое оружие на севере страны

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Сухопутные силы самообороны Японии

Япония планирует разместить гиперзвуковое оружие с дальностью действия до одной тысячи километров на северных островах Хоккайдо и Кюсю, сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники в Минобороны страны. Разработка такого оружия ведется в стране с 2018 года.

По сведениям канала, к 2026 году в Японии появятся два новых подразделения в составе сухопутных сил самообороны. Они будут осуществлять управление размещенными на островах установками для запуска баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками. Считается, что такие ракеты сложнее перехватывать, чем обычные.

По данным СМИ, в случае закрепления в законодательстве права наносить превентивные удары по базам потенциального противника правительство Японии собирается выделить средства для разработки более 10 видов ракет средней и большой дальности. В общей сложности в течение пяти ближайших лет Токио планирует потратить на повышение обороноспособности свыше $290 млрд.

Ранее сообщалось, что власти Японии в новой стратегии национальной безопасности намерены признать Россию страной, «вызывающей серьезные опасения». По мнению Токио, РФ «расшатывает основы международного порядка», проводя военные действия на Украине. Кроме того, японская сторона обеспокоена усилением стратегических связей России с Китаем.