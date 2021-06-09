«Для танго нужны двое»: Лавров высказался о переговорах Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/333e554c-c8ff-11eb-807d-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия заинтересована в позитивных результатах переговоров национального лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Однако «для танго нужны двое». Об этом в ходе Примаковских чтений заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова приводит «Российская газета».

Министр подчеркнул, что у Москвы нет никаких завышенных ожиданий от грядущего саммита, который 16 июня состоится в Женеве. Но существует объективная необходимость в том, чтобы две крупнейшие ядерные державы обменялись мнениями на самым высоком уровне. По словам Лаврова, согласованной на бумаге чёткой повестки переговоров пока нет. Соответствующая работа продолжается, скоро всё прояснится, отметил чиновник.

Также он сказал, что Москва заинтересована в позитивных результатах встречи Путина и Байдена.

Но, как говорится, для танго нужны двое, а если кто-то танцует брейк-данс, то это, наверное, уже сложнее получается, — добавил министр.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков сказал, что пока рано говорить о подписании документов и составе делегаций на саммите России и США, который состоится 16 июня в Женеве. Таким образом он утаил детали подготовки мероприятия.