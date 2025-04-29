Для россиян усложнили полеты в популярную туристическую страну Авиакомпания Al Masria ограничила полеты в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Частная египетская авиакомпания Al Masria ограничила полеты в Россию, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина». Причиной стали массовые задержки рейсов из-за угроз безопасности полетов в российских аэропортах. Еще одной причиной стали антироссийские санкции, из-за которых перевозчик не может закупать запчасти для самолетов и хранить их в российских аэропортах.

Так, после 20 мая Al Masria сократит количество еженедельных рейсов с 69 до 49. Пассажиров тех рейсов, которые были отменены, перевезут российскими Azur Air, «Уральскими авиалиниями» и Red Wings, а также египетскими — Egypt Air, Air Cairo и Red Sea.

До этого появилась информация, что туристический вход в египетские Великие пирамиды в ближайшее время будет изменен. Единственным входом для туристов останется въезд со стороны оазиса Фаюм. Такое решение было принято ведомством ввиду начала реставрационных работ на одном из объектов пирамид Гизы.

Тем временем анонимный представитель Еврокомиссии заявил, что Европейский союз выступает против возобновления авиасообщения между Россией и Соединенными Штатами. По его данным, Евросоюз не готов снимать санкции, запрещающие авиакомпаниям из РФ летать над своей территорией.