«Для личного обогащения»: «Талибан» назвали главным наркокартелем мира Востоковед Серенко: «Талибан» является главным наркокартелем мира

Фото: Sanaullah Seiam/XinHua/Global Look Press

Главный и единственный успех боевиков движения «Талибан» (террористическое движение, запрещено в России), — это тот факт, что им за год удалось удержать власть в Афганистане, заявил в беседе с NEWS.ru руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко. По его словам, талибам не удалось решить задачи, которые они ставили с момента захвата Афганистана, — международное признание режима и легитимизация правительства. Более того, «Талибан» вообще не ведет борьбу с наркотиками, являясь главным наркокартелем мира.

Талибы ведут периодически рекламные кампании, что, дескать, они борются с наркомафией, наркобизнесом, предъявляют какие-то эпизодические разоблачения отдельных наркодилеров. Все это пиар и реклама. Талибы не только не ведут никакую борьбу с наркотиками, более того, «Талибан» остается крупнейшим наркокартелем мира. Талибские вожди по-прежнему используют наркоэкономику для личного обогащения, — заявил Серенко.

Как отметил востоковед, вопреки призывам мирового сообщества талибы так и не реализовали инклюзивное правительство, в котором состояли бы не только пуштуны, но и другие этнические и политические группы. Они не ведут никакой реальной борьбы с террористическими группировками, а, наоборот, сотрудничают с ними. Ликвидация главаря «Аль-Каиды» (запрещена в России) Аймана аз-Завахири в центре Кабула лишь подтверждает связь некоторых лидеров талибов с этой группировкой, а за год численность террористов ИГИЛ (запрещённая в России террористическая организация) увеличилась в три раза и достигла 6 тыс. человек. Это доказывает, что «Талибан» не способен противостоять международным джихадистским террористическим группировкам, считает Серенко.

Талибы надеялись сохранить устойчивую внешнюю финансовую поддержку, не просто акции гуманитарной помощи, а именно институт международного донорства, когда значительная часть экономики Афганистана финансировалась извне. Эта задача не была выполнена. Клуб доноров Афганистана развалился, и никто не горит желанием финансировать талибский режим. Любая поддержка, которая сейчас оказывается Афганистану, носит исключительно характер гуманитарной помощи, — подытожил Серенко.

Талибы вошли в Кабул без боя 15 августа 2021 года и в течение нескольких часов установили контроль над афганской столицей. Президент республики на тот момент — Ашраф Гани — сложил полномочия и бежал из страны.

Ранее делегация в составе министра торговли и промышленности Афганистана Нуриддина Азизи, а также юристов и экономистов накануне приземлилась в Домодедово. Предполагается, что визит продлится до 17 августа. В ходе переговоров с российскими партнерами планируется обсуждение поставок нефти, зерна и подсолнечного масла.